Хлопчик проштрикнув голову шампуром наскрізь й вижив (відео)

Дивом металевий стержень не пошкодив школяру око, мозок та великі судини.

В американському штаті Канзас лікарі врятували 10-річного хлопчика, якому шампур для м’яса проштрикнув голову.

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Ксав'є грався у будинку на дереві, як раптом на нього напали оси і він впав просто на рожен. Шампур увійшов на 15 сантиметрів, але дивом не пошкодив око, мозок та великі судини. Хірургам вдалося обережно витягти гострий стрижень, йдеться в сюжеті ТСН.

Щойно школяр прийшов до тями, увесь медпересонал зібрався у його палаті, щоб урочисто подарувати шампур на згадку.

"Аби витягти цей шампур, ми залучили багатьох людей. Близько сотні. Усе для того, щоби ти знову посміхався. Тепер на тобі велика відповідальність. Маєш бути хорошим хлопцем, бо усі ці люди спостерігатимуть за тобою", - сказав хірург Коджі Еберсоул.

Раніше у Мумбаї лікарі видалили 31-річному пацієнтові пухлину мозку вагою в 1,8 кілограма.