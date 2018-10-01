Нобелівську премію з медицини вручать за відкриття у терапії раку

Нобелівську премію з медицини присудили Джеймсу Елісону й Тасуку Хондзьо.

У Стокгольмі оголосили ім'я лауреата Нобелівської премії в галузі медицини.

Про це заявив у понеділок Нобелівський комітет з медицини при Каролінському інституті Стокгольма.

Премія присуджена Джеймсу Еллісону і Тасуку Хондзьо за дослідження в галузі протиракової терапії. Вони створили новий спосіб лікування хвороби шляхом стимулювання здатності імунної системи атакувати ракові клітини.

"Нобелівська премія 2018 року з фізіології та медицини присуджується Джеймсу Еллісону і Тасуку Хондзьо "за відкриття терапії раку шляхом гальмування негативного імунного регулювання", - йдеться у повідомленні.

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The 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded спільно to James P. Allison and Tasuku Honjo "for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation." pic.twitter.com/gk69W1ZLNI — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 1, 2018

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини за 2017 рік отримали американці Джеффрі Холл, Майкл Розбаш і Майкл Янг за дослідження добових ритмів.