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Нобелівську премію з медицини вручать за відкриття у терапії раку

12:41, 01 жовтня 2018
Зарубіжні новини
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Сьогодні розпочався нобелівський тиждень / фото twitter.com/NobelPrize

Про це заявив у понеділок Нобелівський комітет з медицини при Каролінському інституті Стокгольма.

Премія присуджена Джеймсу Еллісону і Тасуку Хондзьо за дослідження в галузі протиракової терапії. Вони створили новий спосіб лікування хвороби шляхом стимулювання здатності імунної системи атакувати ракові клітини.

"Нобелівська премія 2018 року з фізіології та медицини присуджується Джеймсу Еллісону і Тасуку Хондзьо "за відкриття терапії раку шляхом гальмування негативного імунного регулювання", - йдеться у повідомленні. 

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини за 2017 рік отримали американці Джеффрі Холл, Майкл Розбаш і Майкл Янг за дослідження добових ритмів. 

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Теги: #медицина#Нобелівська премія#рак