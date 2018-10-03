Зворушлива історія: хворий 94-річний дідусь здійснив мрію перед самою смертю (відео)
10:44, 03 жовтня 2018Зарубіжні новини
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94-річний британець, який страждає від деменції, забив омріяний гол.
Хворий 94-літній британець здійснив мрію перед смертю
Хворий 94-літній британець Рой Прентіс здійснив мрію перед смертю. Це сталося у рамках кампанії з підтримки людей, хворих на слабоумство.
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Коли він в іменній футболці забив свій гол, то на радощах ледь не впав на коліна. Свідками дідусевого тріумфу стали сотні вболівальників та його рідні.
На жаль, Рой наступного голу так і не забив. Наступного дня після здійснення найзаповітнішої мрії чоловік помер.
Раніше вчені дійшли висновку, що від деменції, хвороби Паркінсона або інсульту постраждає кожна друга жінка й кожен третій чоловік європеоїдної раси.
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