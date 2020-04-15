Трамп проти «китайської змови». Чому США призупиняють фінансування ВООЗ

Катерина Одарченко

У розпал пандемії коронавірусу президент США Дональд Трамп заявляв, що фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я може бути припинено, оскільки робота ВООЗ не приносить ефективних результатів.Сьогодні такі заяви стали реальністю. Трамп розпорядився призупинити виплату американських внесків в бюджет ВООЗ.

Сполучені Штати Америки займають перше місце серед інших донорів ВООЗ

На своїй щоденній прес-конференції в Білому домі президент США, зокрема, заявив, що «ВООЗ достатньою мірою не отримувала, не перевіряла і не поширювала інформацію про міжнародні загрози здоров'ю своєчасно і прозоро, ВООЗ не виконала цей свій основний борг і повинна понести відповідальність». Тож Трамп дав вказівку призупинити фінансування організації до з'ясування її ролі в подіях, що призвели до поширення вірусу по планеті далеко за межі Китаю, де він спочатку з'явився.

Варто зазначити, що Сполучені Штати Америки займають перше місце серед інших донорів ВООЗ. Вони мають найбільшу частку серед обов’язкових та добровільних внесків.«Ми виділяли більшу частину грошей, а вони критикували моє рішення щодо обмеження пересувань. Вони помилялися щодо багатьох речей, і, судячи з інформації від них, було схоже, що вони дуже орієнтовані на Китай. Отже, ми дуже уважно розглянемо все це. Ми зупинимо виплати ВООЗ. І подивимося», - зазначив Трамп.

За його словами, вивчати «провали в управлінні» з боку ВООЗ, а також роль організації «в розповсюджені коронавірусу», будуть від 60 до 90 днів. І, не можна виключати, що наслідком цього конфлікту може стати створення альтернативи ВООЗ на базі програми ООН по боротьбі зі СНІДом.

Міжнародна спільнота зараз дійсно активно обговорює й необ’єктивність позиції голови ВООЗ стосовно Китаю

ВООЗ – спеціалізована установа Організації Об’єднаних Націй. Головною її метою є сприяння забезпеченню охорони здоров’я населення усіх країн світу. ВООЗ координує міжнародне співробітництво з метою розвитку й удосконалення систем охорони здоров’я, викорінення інфекційних захворювань, впровадження загальної імунізації, боротьби з поширенням СНІДу, координації фармацевтичної діяльності країн-членів тощо. Протягом останніх років, завдяки зусиллям ВООЗ, питання охорони здоров’я стали пріоритетними у політичному порядку денному світу. Їх почали обговорювати на найважливіших політичних форумах, залучати нові фінансові ресурси до цієї галузі.

Втім, міжнародна спільнота зараз дійсно активно обговорює й необ’єктивність позиції голови ВООЗ стосовно Китаю. Вже відомо, що влада Китаю приховувала справжню статистику та інформацію щодо поширення коронавірусу. На цьому фоні компліментарні заяви очільника організації Тедроса Аданома Гебреісуса в бік китайської влади та зустрічі з найвищим керівництвом комуністичної партії Китаю є недоречними.

Якби організація набагато раніше оголосила надзвичайний стан в галузі охорони здоров'я, це дозволило б збільшити пріоритетність цієї проблеми, відкрити фінансування та створило б кращі умови для координації зусиль

Також варто нагадати про існування геополітичного конфлікту між Тайванем та Китаєм. ВООЗ симпатизує Китаю, виділяючи дуже обмежену кількість ресурсів для Тайваню. І, як стверджують деякі експерти, ВООЗ занадто довіряли даним з Китаю, ігноруючи інформацію з Тайваню про те, що коронавірус може передаватися від людини до людини.

Тож не дивно, що Дональд Трамп, критикуючи ВООЗ, спирається на думку експертів про те, що ВООЗ повинна була раніше акцентувати увагу світової громадськості на ситуацію з коронавірусом і зайнятися координацією боротьби з його поширенням. Якби організація набагато раніше оголосила надзвичайний стан в галузі охорони здоров'я, це дозволило б збільшити пріоритетність цієї проблеми, відкрити фінансування та створило б кращі умови для координації зусиль. Нині ВООЗ не є тим координатором, яким має бути. І чи дослухаються у світі, який потерпає від пандемії, до слів Генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша про те, що зараз не на часі «скорочувати ресурси для діяльності Всесвітньої організації охорони здоров'я або будь-якої іншої гуманітарної організації, що бореться з вірусом», велике питання.

Катерина Одарченко, Політтехнолог «SIC GroupUkrainе»