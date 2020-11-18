Замість тесту ПЛР, очільник британського уряду скористався швидким тестом на коронавірус, який наразі тестують в країні. Офіс голови уряду – серед переліку установ, де тестували нову систему виявлення коронавірусу.

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон отримав негативний тест на COVID-19 після контакту з інфікованим.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Замість ПЛР-тесту, очільник британського уряду скористався швидким тестом на коронавірус, який наразі тестують в країні. Офіс голови уряду – серед переліку установ, де тестували нову систему виявлення коронавірусу. Хоч результат тесту був негативним, Джонсон залишиться на самоізоляції.

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Коронавірус у Бориса Джонсона: що було раніше

На початку квітня прем’єр-міністр був госпіталізований через ускладнення, викликані коронавірусним захворюванням, три дні він провів у палаті інтенсивної терапії.

Вийшовши з лікарні через тиждень, Джонсон подякував лікарям за те, що вони врятували його життя. Після виписки він ще два тижні проходив реабілітацію і потім повернувся на роботу.

Пізніше Джонсон поскаржився, що після перенесеної хвороби у нього погіршився зір.

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Автор: Леся Лещенко