В одному з лабораторних центрів міста, розповів екс-голова Центру по контролю захворювань США, проводилися експерименти з коронавірусами кажанів. Втім, можливий "витік" міг бути не спеціальним.

Американський науковець, вірусолог, колишній директор Центру по контролю і профілактиці захворювань США Роберт Редфілд розповів, що COVID-19 міг з'явитися в лабораторії китайського міста Ухань.

Про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу CNN.

Досі у світі існують різні версії походження цього виду коронавірусу, який спричинив пандемію. Роберт Редфілд погодився з версією, що COVID-19 міг з'явитися в лабораторії міста Ухань в Китаї.

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"Зараз я як і раніше дотримуюся точки зору, що найбільш вірогідне джерело цього патогена в Ухані була лабораторія, звідки він вирвався", – заявив Редфілд.

На думку американського науковця, поширення коронавірусу почалося у вересні 2019 року. Редфілд додав, що це лише його особиста думка стосовно походження вірусу і що своїми словами "не переслідує жодної мети", а лише "ділиться своєю позицією". Крім того, Редфілд підкреслив, що не стверджує, що вірус був випущений з лабораторії свідомо.

Походження коронавірусу: що говорять

До слова, раніше фахівці ВООЗ відмовилися від версії його походження в результаті витоку з лабораторії. Також там припустили, що на COVID-19 могла вплинути торгівля тваринами в Китаї.

Теорія лабораторного походження коронавірусу стала причиною зростання напруги між США і Китаєм. Щоб згладити ситуацію ВООЗ навіть відмовилася публікувати проміжний звіт про їх поїздку в Ухань.

Нагадаємо, 14 січня 2021 року для дослідження витоків COVID-19 в китайський Ухань приїхала група експертів ВООЗ. До складу групи увійшли фахівці з 12 країн.

9 лютого експерти ВООЗ повідомили, що COVID-19 виник від кажанів, однак через відсутність кажанів в районі Ухані пряма передача вірусу від них людині вкрай "малоймовірна". Також тоді вчені ВООЗ виключили версію, згідно з якою коронавірус має лабораторне походження.

14 лютого експерт місії і фахівець з хвороб тварин Пітер Дасзак заявив, що коронавірус міг потрапити на продовольчий ринок в Китаї через інфікованих працівників ферми або тварин, яких на ній розводили.

Понад рік тому, 11 березня 2020 року, ВООЗ оголосила про початок пандемії коронавірусу.

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Автор: Вікторія Гордієнко