У ВООЗ вважають, що пряме потрапляння COVID-19 від кажанів на ринок морепродуктів в Ухані малоймовірне, швидше за все, був проміжний переносник вірусу.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) припустили, що причиною поширення коронавірусу SARS-CoV-2 могла стати торгівля дикими тваринами в Китаї, яких використовують в якості їжі, хутра або для засобів народної медицини.

Читайте такожАнтитіла до коронавірусу є менш ніж у 10% населення світу-ВООЗЯк повідомляє агентство Bloomberg, міжнародна група експертів ВООЗ з початку року розслідувала походження вірусу в китайському місті Ухань. Доповідь про підсумки розслідування очікується на цьому тижні. Агентство припускає, що швидше за все, цей звіт буде далеко не остаточним, оскільки заплановані додаткові дослідження, в тому числі за межами Китаю.

За даними агентства, експерти ВООЗ розробили кілька основних гіпотез походження вірусу. Вони вважають, що пряме потрапляння COVID-19 від кажанів на ринок морепродуктів в Ухані малоймовірне, швидше за все, був ще проміжний переносник вірусу. Вчені сумніваються і в штучному походженні вірусу, вони не підтримують версію про появу COVID-19 через витік з лабораторії.

На початку січня експерти з декількох країн світу, включаючи Росію, США, Великобританію, Німеччину і Японію, прибули в китайське місто Ухань. Там в кінці 2019 року був виявлений перший випадок зараження COVID-19. ООН висловила довіру ВООЗ в її спробах встановити походження COVID-19.

Поява коронавірусу в Китаї

Офіційно про перші випадки зараження невідомим раніше вірусом стало відомо на початку грудня 2019 року. Осередком поширення вірусу став продуктовий ринок в китайському Ухані.

У березні 2020 року після того, як COVID-19 поширився за межі Китаю, ВООЗ визнала трапилися пандемією.

14 січня 2021 року делегація експертів ВООЗ прибула в Ухань для пошуку джерела вірусу. 10 лютого їхній візит завершився.

Делегація ВООЗ у Китаї: що відомо

Експерти ВООЗ приїхали в Ухань в кінці січня. Згідно з правилами Китаю, їх відразу ж відправили на карантин. Ще двох експертів не пустили в Китай через виявлення антитіл до COVID-19.

Після цього, 28 січня, експерти ВООЗ вийшли з карантину, і приступили до розслідування походження коронавірусу.

Пізніше влада Китаю надала експертам ВООЗ повний доступ до всіх запитаних об'єктів для вивчення походження коронавірусу. Також вони заявили, що фахівці зможуть поспілкуватися з усіма людьми, зустрічі з якими були необхідні для розслідування.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла