Фахівці Уханьского Інституту вірусології спростовують будь-які теорії про витік вірусу з лабораторії.

В команді ВООЗ, яка розслідує в китайському Ухані походження коронавірусу COVID-19, заявили про отримання нових даних. Науковці також не виключають можливості того, що вірус міг вирватися на свободу з уханьської лабораторії.

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Про це в інтерв'ю Sky News розповів доктор Пітер Дашак, який входить до місії дослідників ВООЗ.

Місія ВООЗ прибула в Ухань більш ніж через рік після початку першого спалаху, після неодноразових скарг на проблеми з доступом. Але китайські науковці проводять власне розслідування походження COVID-19.

За словами Дашака, китайські фахівці готові співпрацювати.

"Вони діляться з нами даними, які ми раніше не бачили. Яких ніхто раніше не бачив. Вони відкрито говорять з нами про будь-який можливий шлях", - наголошує член команди ВООЗ.

У найближчих планах команди намічено візит в Уханьський Інститут вірусології. Там працювали з коронавірусами, але науковці Інституту спростовують будь-які теорії про те, що вірус вирвався звідти в результаті витоку.

Доктор Дашак, однак, поки не відкидає таку можливість.

«Ми обізнані про гіпотези щодо можливої причетності лабораторії, і ми безумовно збираємося поставити питання про всі ключові аспекти [роботи] Уханьского Інституту вірусології», - зазначив він.

"Якщо є дані, які ведуть до будь-яких гіпотез, ми будемо слідувати за даними, ми будемо слідувати за доказами. Якщо вони ведуть на ринок морепродуктів і до ланцюга охолодження, ми підемо туди. Якщо вони ведуть нас на ферму для розведення диких тварин або пташиний ринок - ми підемо туди. Якщо вони ведуть нас в лабораторію - підемо туди. Перед нами всі варіанти, і ми зберігаємо неупередженість», - уклав він.

Делегація ВООЗ у Китаї: що відомо

Походження коронавірусу SARS-CoV - 2 є предметом спекуляцій вже довгий час. Більшість вчених дотримується думки, що він зоонозного походження. Відомо, що перші хворі в Ухані відвідували оптовий ринок "Хуанань" або працювали там. На ринку продавали морепродукти, а також тварин - змій, птахів, кажанів. Але офіційно "нульового пацієнта" так і не було виявлено.

До нинішньої делегації ВООЗ увійшли 13 експертів з 12 країн. Учасник нинішньої місії ВООЗ Фабіан Лендертц з Німецького інституту імені Робарта Коха заявив, що джерело походження коронавірусу не обов'язково знаходиться в Китаї, але саме почавши працювати в Ухані, можна буде розібратися в питанні походження інфекції.

Команда вже відвідала продуктовий ринок Baishazhou в Ухані. Там продають свіже м'ясо, рибу і морепродукти.

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Автор: УНІАН