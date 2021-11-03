Британська опікова асоціація повідомила про різке збільшення кількості опікових травм.

Діти та підлітки потрапляють до лікарень після того, як намагаються виготовити солодощі з "Гри в кальмара", що стала найпопулярнішим серіалом в історії Netflix.

Деяким із них потрібна пересадка шкіри, пише indy100.

14-річний Ейден Хіггі з австралійського Сіднея отримав опік ноги третього ступеня після того, як намагався нагріти в мікрохвильовці пластиковий стаканчик з цукром і харчовою содою. За словами матері Ейдена, стаканчик вибухнув у сина в руках, коли він дістав його з мікрохвильовки, а потім розплавлені пластик і цукор стекли по нозі до гомілки.

Підліток хотів приготувати цукрове печиво з третього епізоду серіалу "Гра в кальмара". Там учасники проходили жорстоке випробування "Цукрові стільники", в якому потрібно було голкою вирізати фігуру з дальгони - популярної в Кореї солодощі.

Читайте такожВідвідувач посварився з продавцем і підпалив магазин "коктейлем Молотова" (відео)Тепер Ейден лікується в дитячій лікарні Вестміда. Там це вже щонайменше третій випадок, коли неповнолітній надходить з опіками, отриманими при спробі виготовити печиво з гучного серіалу. Відомо також про подібні випадки в Перті та Мельбурні, а челендж зі смаколиком активно поширюється в мережі у всьому світі.

Британська опікова асоціація повідомила про різке збільшення кількості опікових травм після виходу "Гри в кальмара". Чимало постраждалих потребували операцій.

В асоціації стурбовані тим, що вік таких пацієнтів, які пройшли лікування останнім часом, становить від 11 до 15 років, деяким із них знадобилася пересадка шкіри.

Раніше в США школи почали забороняти дітям вбиратися на Хелловін у стилі персонажів з "Гри в кальмара". А за мотивами цього популярного серіалу вже зняли порнофільм.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова