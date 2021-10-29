Подібну заборону введи в трьох школах штату Нью-Йорк.

Південнокорейський серіал "Гра в кальмара" буквально звів з розуму весь світ. Діти вбираються в такі ж костюми й повторюють "вбивчі" гри.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

В американському штаті Нью-Йорк відразу три школи заборонили вбрання на Хеловін в стилі популярної картини.

Заборону ввели через побоювання, що діти в костюмах з "Гри в кальмара" будуть повторювати сцени з серіалу. Відзначається, що така поведінка розцінюється як пропаганда насильства, що неприпустимо в навчальних закладах.

Довідка УНІАН. Сюжет серіалу розгортається навколо турніру на виживання, в якому беруть участь 456 героїв, що потрапили у фінансові труднощі. Їм пропонують позмагатися в шести дитячих іграх. Переможець отримає 45600000000 вон (10200000000 грн), однак ставка в цій грі - життя. Головний герой серіалу Сон Кі Хун, гравець №456, вирішується на участь, щоб погасити борги і зберегти відносини з дочкою.

"Гра в кальмара" побудована на постійній необхідності персонажів робити непростий вибір. Щоб вижити, вони повинні об'єднуватися в союзи і зраджувати. Причому найчастіше герої і самі заздалегідь не знають, до чого призведе їх рішення.

Автор: Анастасія Горбачова