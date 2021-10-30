Дія порнофільму відбувається в тих же локаціях, що і оригінальний серіал. Однак тут героїв чекають інші "випробування".

Тайванська студія Royal Asian Studio зняла порнофільм за мотивами серіалу "Гра в кальмара", який став найпопулярнішим на Netflix.

Контентом зі зйомок поділилася одна з актрис в Instagram.

Автори завели спеціальну сторінку, де 31 жовтня відбудеться реліз стрічки. Головні герої постали в порно-пародії в зелених костюмах з порядковими номерами і червоних костюмах охоронців в масках.

Дія порнофільму відбувається в тих же локаціях, що і оригінальний серіал. Однак тут героїв чекають інші "випробування".

Читайте такожТворець серіалу "Гра у кальмара" розкрив таємницю своїх заробітків

"Гра в кальмара"- що за серіал

Сюжет серіалу розгортається навколо турніру на виживання, в якому беруть участь 456 героїв, які потрапили у фінансові труднощі. Їм пропонують позмагатися в шести дитячих іграх. Переможець отримає величезні гроші, однак ставка в цій грі - життя. Головний герой серіалу Сон Кі Хун, гравець №456, наважується на участь, щоб погасити борги та зберегти відносини з дочкою.

"Гра в кальмара" побудована на постійній необхідності персонажів робити непростий вибір. Щоб вижити, вони повинні об'єднуватися в союзи та зраджувати. Причому найчастіше герої й самі заздалегідь не знають, до чого призведе їхнє рішення.

13 жовтня в Netflix заявили, що південнокорейський серіал "Гра в кальмара" став найпопулярнішим в історії стрімінг-платформи – на той момент серіал набрав 111 млн переглядів.

Автор: Віолетта Орлова