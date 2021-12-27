Цей продукт підвищує рівень інсуліну, а раковій пухлині легше рости в організмі людини, у якої високий рівень цукру в крові.

Британський фармацевт назвав популярний продукт, який може викликати рак. Цей інгредієнт їдять практично всі люди. Виявилося, звичайна біла мука може викликати онкологічні захворювання.

Про це повідомляє британське видання express.co.uk.

Хуссейн Абдех, суперінтендант-фармацевт компанії Medicine Direct, вважає, що вченим важливо провести масштабне дослідження і з'ясувати, які продукти можуть знижувати ризик розвитку раку, а які - підвищують. Він стверджує, що вже є список певних продуктів, які викликають занепокоєння.

Так, звичайна перероблена біла мука, яку додають у випічку та інші повсякденні продукти, сприяє розвитку ракових клітин. За словами фармацевта, хліб і макарони, в яких міститься борошно, можуть бути небезпечними для людей.

Причина, по якій цей продукт викликає рак, полягає в процесі відбілювання борошна. Для цього використовується газоподібний хлор. А ця хімічна речовина веде до підвищення рівня інсуліну в організмі людини.

"Раковій пухлині легше рости в організмі, якщо рівень цукру в крові людини вище", - зазначив фармацевт.

Читайте такожЛюбов до алкоголю викликає рак-дані дослідженняКрім цього видання наводить коментар Американського Інституту досліджень раку. Вчені підтверджують, що людям варто уникати продуктів з "високим ступенем обробки". Біле борошно є саме таким продуктом.

"Є також вагомі докази того, що глікемічне навантаження (підвищення рівня глюкози в крові та інсуліну після їжі) є причиною раку ендометрію", - попереджають вчені з Інституту.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що британські медики розповіли, як можна визначити небезпечний вид раку.

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