Препарат схвалили генеральним контролером з лікарських засобів Індії для екстреного використання і використовують для лікування пацієнтів, інфікованих коронавірусом.

Уряд Індії випустив в обіг першу партію нового препарату для лікування COVID-19 - 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG). Ліки випускаються у вигляді порошку.

Як пише 24 канал з посиланням на Mint, ліки були розроблені Інститутом ядерної медицини і суміжних наук (INMAS) та лабораторією Організації оборонних досліджень і розробок (DRDO) спільно з індійською фармацевтичною компанією Dr. Reddy's Laboratories.

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Препарат 2-DG схвалили генеральним контролером з лікарських засобів Індії для екстреного використання і використовують для лікування пацієнтів, інфікованих коронавірусом.

Першу партію препарату 2-DG міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх передав міністру охорони здоров'я Харшу Вардхану в столиці Нью-Делі.

Коронавірус в Індії: що відомо

Індія переживає найбільшу хвилю епідемії коронавірусу від початку пандемії.

Останні три дні поспіль у країні повідомляють про понад 4000 тисяч померлих з COVID-19 щодоби. Це лише офіційні дані.

Нині на тлі коронавірусу в Індії поширюється так званий "чорний грибок" (мукормікоз). Від недуги масово страждають люди, які перехворіли на COVID-19. До слова, поки що в Україні немає спалахів мукормікозу.

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Автор: Вікторія Гордієнко