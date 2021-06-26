Ісландія з 26 червня скасовує всі карантинні обмеження. Таким чином вона стане першою європейською країною, яка відмовиться від карантину.
Про це заявив Міністр охорони здоров'я Ісландії Сванді Сваварсдоттір, передає Reuters.
Раніше в країні заборонялися публічні збори до 300 осіб. Тепер місцеві жителі можуть відмовитися від носіння масок і дотримання соціальної дистанції.
"Ми відновлюємо життя суспільства, до якого ми звикли та до якого прагнули", - заявив Сваварсдоттір.
Читайте такожModerna перейменувала свою вакцину від COVID-19За даними уряду, 87% жителів країни вже отримали першу дозу вакцини від COVID-19.
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