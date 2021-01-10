До кінця карантину будуть закриті універмаги і торгові центри, кінотеатри, салони краси, фітнес-клуби та ігрові майданчики.

Влада Кіпру ввела суворий карантинний режим по всій країні з сьогоднішнього дня, 10 січня.

Читайте такожКіпр має намір відкрити кордони для іноземних туристів 1 березня Він триватиме до 31 січня, передає ТАСС. Це другий локдаун на острові з початку пандемії.

Нинішній карантин на Кіпрі передбачає самоізоляцію жителів острова з можливістю залишати будинки не більше двох разів на день. Вийти на вулицю можна тільки з дозволу влади після відправки СМС-повідомлення на спеціальний номер із зазначенням мети поїздки. Крім того, вводиться комендантська година з 21:00 до 5:00. В цей час покинути свій будинок можна тільки в разі надзвичайної ситуації і для того, щоб дістатися до роботи або, навпаки, повернутися додому.

До кінця карантину будуть закриті універмаги і торгові центри, кінотеатри, салони краси, фітнес-клуби та ігрові майданчики. Продовжать роботу ринки, готелі, а також підприємства будівельного сектора, обробної промисловості та харчової індустрії.

Коронавірус на Кіпрі

За даними Університету Джонса Хопкінса, з початку пандемії на Кіпрі зареєстровано 27 тис. тих, що заразилися коронавірусом. Померли 147 осіб.

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Автор: УНІАН