Жорсткі обмеження діятимуть також у новорічну ніч.

У Польщі з 28 грудня по 17 січня буде запроваджено національний карантин для захисту населення від можливої третьої хвилі коронавірусу.

Як повідомляє "Польське радіо", про це заявив міністр здоров'я республіки Адам Нєдзєльський.

Він уточнив, що нові обмеження почнуть діяти в понеділок після Різдва (згідно із західнохристиянською традицією, Різдвяні свята в Польщі припадають на 25 і 26 грудня, Святвечір – 24 грудня).

"Від 28 грудня до 17 січня ми вводимо національний карантин. Крім дотеперішніх обмежень, які діятимуть надалі, закриваємо готелі. Закриваємо їх також на службовий рух, ці винятки будуть обмежені справді до мінімуму", - зазначив міністр.

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Зокрема, також планують закрити наступні об'єкти:

гірськолижні траси;

крамниці в торгових центрах, крім пунктів продажу, що забезпечують задоволення основних потреб.

У новорічну ніч діятиме "заборона і обмеження" на переміщення – від 19:00 31 грудня до 6:00 ранку 1 січня. Крім того, усі, хто приїжджають до Польщі організованим транспортом, будуть зобов’язані пройти 10-денний карантин.

Коронавірус у Польщі: статистика

За добу 16 грудня в Польщі зареєстровано 11 953 нові випадки зараження коронавірусом. Померла 431 особа, а одужало майже 11 тисяч осіб. Від COVID-19 померли 93 пацієнти, а 338, крім коронавірусу, мали також супутні захворювання.

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Автор: УНІАН