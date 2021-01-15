Під час клінічних випробувань два препарати, які зменшують імунну реакцію, виявилися здатними врятувати життя тяжко хворих.

Деякі смертельно хворі пацієнти з коронавірусом страждають від серйозних ушкоджень тканин, спричинених реакцією їхнього власного імунітету. У таких хворих часто спостерігається підвищена активність імунних молекул і клітин, якими керує білок інтерлейкін-6 (IL-6).

Читайте такожЛікування плазмою зменшує ризик початку тяжкого COVID-19 у старших людейЯк пише Nature, щоб дослідити ефект від скорочення активності IL-6, Ентоні Гордон з Імперського коледжу Лондона разом з колегами випробував два препарати: tocilizumab і sarilumab. Обидва лікарських засоби блокують білок, який імунні клітини використовують, щоб виявляти IL-6.

Команда вчених дала ці ліки 803 дорослим пацієнтам з COVID-19. Всі вони були у відділенні інтенсивної терапії, а робота їхніх органів підтримувалася різними засобами, такими як під'єднання до системи штучної вентиляції легень або подачі додаткового кисню.

353 учасники випробувань отримували tocilizumab, 48 - sarilumab, а 402 - жоден з цих препаратів. Результати показали, що ліки здатні суттєво скоротити рівень смертності. Якщо в контрольній групі вона становила 36%, то серед тих, хто приймав tocilizumab цей показник опустився до 28%. В групі, яка приймала sarilumab, він становив 22%. Результати дослідження наразі проходять фахову оцінку.

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Переклад: Лесь Димань