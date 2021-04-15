Вчені виявили, що поширений і дешевий препарат потенційно здатен скоротити тривалість хвороби для людей з групи ризику.

Поширений інгаляційний препарат від астми виявився здатним скоротити тривалість симптомів COVID-19 приблизно на три дні. Вчені з'ясували це, провівши клінічні випробування за участі більш ніж 4,6 тисяч людей, яким загрожувала важка форма хвороби.

Як пише Nature, йдеться про препарат під назвою будесонід. Це недорогий і широко доступний інгаляційний стероїд. Вчені Крістофер Батлер і Річард Хоббс з Оксфордського університету разом з колегами випробували його на людях, у яких вже почалися симптоми COVID-19, але їх ще не госпіталізували.

Читайте такожNew York Times: Коронавірус "переписує" власну РНК і може стати ще небезпечнішимУчасникам випробувань було за 65 років або трохи більше 50. У всіх них були проблеми зі здоров'ям, через які вони ризикували постраждати від ускладнень під час зараження коронавірусом. Учасникам у випадковому порядку приписували або будесонід, або ж вони входили до контрольної групи. Ніхто не отримував плацебо. Учасники й дослідники точно знали, хто отримував ліки.

Результати дослідження показали, що люди, які приймали ліки від астми двічі на день впродовж двох тижнів, одужували від COVID-19 на три дні раніше, ніж ті, хто не приймав його. Результати дослідження ще не пройшли фахову перевірку.

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Переклад: Лесь Димань