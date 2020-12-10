Причина запровадження нових обмежень - велика кількість нових випадків зараження COVID-19.

У Франції на Новий рік діятиме комендантська година.

Як повідомляє Deutsche Welle, у відеозверненні до населення прем'єр-міністр країни Жан Кастекс зазначив, що через пандемію коронавірусу французи не зможуть влаштовувати новорічні гуляння на відкритих просторах.

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Починаючи з 15 грудня у Франції діятиме комендантська година з 20 (21:00 за Києвом) до 7 години ранку. Причиною запровадження нових обмежень Кастекс назвав велику кількість нових випадків зараження COVID-19. "Ми ще не дійшли до кінця другої хвилі", - наголосив глава уряду.

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Автор: Світлана Закелова