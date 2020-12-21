У ВООЗ закликали не панікувати.

Ймовірність модифікації коронавірусу збільшується зі зростанням випадків його передачі, а під час мутацій він поступово пристосовується до організму людини.

Про це заявила директор департаменту пандемій та епідемій ВООЗ Сільві Бріан в ефірі BFM TV, пише НВ.

Читайте такожСтало відомо, коли новий вид коронавірусу почав активно розповсюджуватися у Великобританії«Тому у разі кожних виявлених мутацій слід визначати, яких саме нових характеристик він набуває, відбуваються великі зміни, або ж це просто звичайна еволюція», — пояснила директор департаменту ВООЗ.

Зараз організація не відзначає вплив нової мутації SARS-CoV-2 на летальність. Також в організації сумніваються, що новий штам вплине на ефективність вакцин.

Бріан також підтвердила правильність локдауну, який наразі вводить Британія. Вона висловила надію, що обмеження дозволять сповільнити поширення нової мутації до початку масової вакцинації.

Новий штам коронавірусу: що відомо

14 грудня у Британії зафіксували новий штам коронавірусу і повідомили про понад тисячу випадків зараження у 60 регіонах.

На тлі поширення нового штаму коронавірусу, прем'єр-міністр країни Борис Джонсон заявив, що в Лондоні та на південному сході Англії з 20 грудня вводять локдаун. Він стверджує, що нововиявлена мутація вірусу може бути на 70% більш заразною.

У ВООЗ запевняють, що зараз тісно контактують із чиновниками Великої Британії щодо нової мутації вірусу. В організації додали, що новий штам вірусу не обов’язково є заразнішим чи небезпечнішим.

Новий штам коронавірусу вже виявили в Нідерландах, Данії та Австралії. Раніше мутований вірус також виявили у ПАР.

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Автор: УНІАН