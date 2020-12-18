Людям без щеплення в Бразилії можуть заборонити займатися певною діяльністю.

У Бразилії Верховний суд дозволив владі певним чином впливати на громадян, які відмовилися від вакцинації від коронавірусу.

Читайте такожВООЗ: смертність від коронавірусу зросла на 60%Однак, про примусову вакцинацію мова не йде, оскільки для цього потрібно прийняти окремий закон. За відмову від імунізації влада зможе вводити деякі обмеження щодо таких громадян, передає ТСН з посиланням на Folha de S. Paulo.

"У такій країні, як Бразилія, де майже 200 тис. осіб померло від COVID-19, збереження життя і здоров'я як окремо взятих людей, так і всього суспільства в першу чергу", — зазначив один із суддів.

На думку суддів, свідома відмова від вакцинації може негативно позначитися на колективному здоров'ї. Однак примусової вакцинації в Бразилії не буде, оскількик це буде порушувати Конституцію країни.

Як приклад, карати на людей можуть шляхом заборони їм відвідувати певні місця. Їм також можуть заборонити займатися певною діяльністю, поки не зроблять вакцинацію.

"Федеральний Верховний суд вирішив, що вакцина проти COVID-19 може бути обов'язковою при наявності відповідного закону", — йдеться в рішенні суду.

Коронавірус в Бразилії

Станом на 18 грудня Бразилія посідає третє місце у світі за кількістю випадків зараження на коронавірус. З початку пандемії там виявлено понад 7 млн випадків коронавірусу, з них понад 184 тис. смертей.

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Автор: УНІАН