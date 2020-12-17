З початку пандемії коронавірусу в світі зафіксовано 74 210 350 випадків зараження.
Про це свідчать дані американського університету Джонса Хопкінса.
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Кількість померлих від пов'язаних з коронавірусом захворювань досягла 1 648 956. Разом з тим 41 977 327 осіб побороли смертельний вірус.
Лідером за кількістю інфікованих і смертей залишаються Сполучені Штати, де виявлено 16 964 180 тих, що заразилися і 307 429 померлих.
За даними сайту Worldometers, Україна опинилась на 15 позиції станом на 16 грудня за кількістю підтверджених хворих та на 11 – за числом летальних випадків.
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