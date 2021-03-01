Режим НС дозволяє закривати ресторани, школи, обмежувати пересування всередині країни.

Уряд Фінляндії знову оголосив режим надзвичайного стану (НС) у зв'язку із зростанням числа хворих на COVID-19.

Читайте такожУ Фінляндії просили саджати у в'язницю або штрафувати за відмову від тесту на COVID-19Про рішення повідомила прем'єр-міністр країни Санна Марін.

"Уряд вважає, що нам всім необхідно скоротити число контактів",— повідомила Марін на прес-конференції, передає kommersant з посиланням на Reuters.

Режим НС дозволяє закривати ресторани, школи, обмежувати пересування всередині країни та інше.

У країні вже вводився режим НС навесні, під час першої хвилі коронавірусу.

Коронавірус у Фінляндії

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Автор: УНІАН