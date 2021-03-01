Уряд Фінляндії знову оголосив режим надзвичайного стану (НС) у зв'язку із зростанням числа хворих на COVID-19.
Читайте такожУ Фінляндії просили саджати у в'язницю або штрафувати за відмову від тесту на COVID-19Про рішення повідомила прем'єр-міністр країни Санна Марін.
"Уряд вважає, що нам всім необхідно скоротити число контактів",— повідомила Марін на прес-конференції, передає kommersant з посиланням на Reuters.
Режим НС дозволяє закривати ресторани, школи, обмежувати пересування всередині країни та інше.
У країні вже вводився режим НС навесні, під час першої хвилі коронавірусу.
Коронавірус у Фінляндії
- За останню добу в країні було виявлено 392 нових випадків коронавірусу. Загальне число тих, що заразилися досягло 58 064, померли 742 людини.
- У Фінляндії з'ясували, що вірус заповнює повітря в приміщенні за 15 хвилин
- У Фінляндії виявили новий варіант коронавірусу: вчені назвали його головна відмінність
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram