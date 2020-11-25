Від ускладнень коронавірусної хвороби померли вже 1 млн 409 тис. 301 особа.

У світі на COVID-19 станом на ранок 25 листопада захворіли 59 млн 762 тис. 055 людей.

Читайте такожУ Німеччині запропонували пом'якшити карантин до Різдва, але Меркель протиПро це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса.

Від ускладнень коронавірусної хвороби померли вже 1 млн 409 тис. 301 особа.

Найбільше випадків COVID-19 виявлено у США (12 млн 591 тис.165), Індії (9 млн 222 тис. 216), Бразилії (6 млн 118 тис. 708), Франції (2 млн 206 тис.126) та Росії (2 млн 120 тис. 836).

Україна в цьому загальному списку інфікування залишається на 17 місці.

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Автор: Тамара Отовська