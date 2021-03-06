Президент Бразилії Жаїр Болсонару розкритикував карантинні обмеження у країні та заявив, що люди повинні "припинити скиглити" через епідемію коронавірусу.
Про це повідомляє Громадське із посиланням на Anadolu.
Президент Бразилії вкотре виступив проти карантинних обмежень у країні, попри загострення епідемії коронавірусу.
"Де опиниться Бразилія, якщо ми зупинимось? Основні види діяльності - це необхідність для деяких, щоб прогодувати сім'ю, дідько! ...Ми маємо подивитись в обличчя нашим проблемам. Досить цього скиглення, ниття, як довго ми ще будемо плакатися?", - сказав Болсонару.
Раніше він також зазначив у соціальних мережах, що шкодує про кожну смерть у країні, хоча й зазначив, що "здається, що зараз у Бразилії помирають тільки від COVID-19".
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"Решта людей помирають від інших хвороб, тому що вони перебувають вдома налякані й нажахані. Цим людям щепили вірус страху, але це нормально", - заявив Болсонару.
Тим часом ВООЗ закликає Бразилію ставитись до COVID-19 більш серйозно, тим паче, що країна має критичні показники смертності. За їхніми даними, в той час, коли у решті країн світу спостерігався спад захворювань, у Бразилії фіксували різке збільшення заражених. Лише за минулий тиждень у країні померло понад 9,5 тисяч людей.
"Якщо Бразилія ставитиметься до цього несерйозно, постраждає вся Латинська Америка. Серйозність наразі дуже важлива", - сказав голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.
Без прямого посилання на Болсонару, гендиректор ВООЗ зазначив, що влада Бразилії має запровадити більш агресивні дії зі стримування хвороби. У ВООЗ зазначають, що ситуація у країні "трагічна".
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