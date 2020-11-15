При цьому люди, які могли контактувати із забрудненим м'ясом, отримали негативні результати тестів на коронавірус.

У китайському місті Цзінань під час тестування заморожених продуктів виявили коронавірус на яловичині, шкурах та на упаковці для м'ясних продуктів, які були імпортовані з Бразилії, Нової Зеландії та Болівії.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте такожУ Європі лікарі висловили сумнів щодо ефективності препарату, яким в Україні уже лікують хворих на коронавірусМ’ясні продукти потрапили до міста через таможню Яншань у Шанхаї та інші зовнішні портові таможні.

У понад 7,5 тисяч людей, які могли контактувати із вказаним забрудненим м’ясом, тести на коронавірус показали негативний результат.

Крім того, минулого тижня влада Китаю також виявила коронавірус на упаковці саудівських креветок у місті Ланчжоу, на бразильській яловичині в місті Ухань та на аргентинській яловичині в провінціях Шаньдун та Цзянсу.

Слід зауважити, що Всесвітня організація охорони здоров’я заявляє, що ризик зараження коронавірусом, що знаходиться на заморожених продуктах є вкрай низьким, проте Китай неодноразово бив тривогу після виявлення вірусу на імпортованих харчових продуктах, що спричинило руйнівні заборони на імпорт.

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Автор: Аліна Вишневська