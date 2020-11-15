У китайському місті Цзінань під час тестування заморожених продуктів виявили коронавірус на яловичині, шкурах та на упаковці для м'ясних продуктів, які були імпортовані з Бразилії, Нової Зеландії та Болівії.
Про це повідомляє Reuters.
Читайте такожУ Європі лікарі висловили сумнів щодо ефективності препарату, яким в Україні уже лікують хворих на коронавірусМ’ясні продукти потрапили до міста через таможню Яншань у Шанхаї та інші зовнішні портові таможні.
У понад 7,5 тисяч людей, які могли контактувати із вказаним забрудненим м’ясом, тести на коронавірус показали негативний результат.
Крім того, минулого тижня влада Китаю також виявила коронавірус на упаковці саудівських креветок у місті Ланчжоу, на бразильській яловичині в місті Ухань та на аргентинській яловичині в провінціях Шаньдун та Цзянсу.
Слід зауважити, що Всесвітня організація охорони здоров’я заявляє, що ризик зараження коронавірусом, що знаходиться на заморожених продуктах є вкрай низьким, проте Китай неодноразово бив тривогу після виявлення вірусу на імпортованих харчових продуктах, що спричинило руйнівні заборони на імпорт.
Коронавірус у світі та Україні: що відомо на 15 листопада
- Станом на ранок 15 листопада загальна кількість випадків заражень коронавірусною інфекцією у світі наближається до 54 мільйонів.
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