За весь час пандемії у світі одужало приблизно 40 млн осіб.

Станом на 27 листопада кількість виявлених заражень на COVID-19 у світі з початку пандемії досягла 60 997 052 випадків, збільшившись за минулу добу на понад 583 тисячі.

Про це свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

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У всьому світі кількість померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань зросла до 1 432 299, одужали 39 084 452.

До країн з 5 млн і більше заражень COVID-19 входять США, Індія і Бразилія.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 12 883 847 інфікованих на COVID-19 (зростання за минулу добу - понад 112 тис) та 263 455 смертей (зростання - 1 тис. 240), вилікувались 4 871 203.

Друге місце за кількістю заражених займає Індія, де, за даними Міністерства охорони здоров'я країни, кількість інфікованих зросла за минулу добу на 43 тис. 82 людини. Всього зафіксовано 9 309 787 випадків захворювання. Кількість померлих збільшилася до 135 715, одужали 8 718 517.

Третя позиція в світі за кількістю інфікованих у Бразилії. Тут за час пандемії зареєстровано 6 204 220 хворих, померли 171 460 хворих (зростання - понад 691), вилікувалися 5 556 887 осіб.

На четвертому місці Франція з 2 235 537 хворими та 51 041 жертвою, на п'ятому - Росія - 2 169 424 людини інфіковані, 37 688 померли.

В Іспанії, Великобританії, Аргентині, Італії, Колумбії та Мексиці кількість заражених COVID-19 перевищила мільйон осіб. Сьогодні цю позначку перетнула Німеччина. У Перу, Польщі та Ірані інфіковано понад 900 тис. людей.

Україна наразі на 17-му місці у світі за поширенням захворювання - за останню добу зафіксовано 16218 нових випадків COVID-19. За весь час пандемії в Україні: захворіли 693407 осіб; одужали - 326238 осіб; летальних випадків - 11909.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності від коронавірусу на 1 млн населення планети склав на ранок п'ятниці 184,5. У США на 1 млн жителів померли 812 людей, Індії - 98, Бразилії - 804.

Коронавірус у світі: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко