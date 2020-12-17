У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що влада повинна шукати діалог з громадянами. Для боротьби з коронавірусом потрібна комунікація.
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Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ханс Клюге.
Він закликає шукати підхід до груп населення.
"У цьому сенсі дуже важлива комунікація. Комунікація є ключовим елементом стратегії по боротьбі з COVID-19. Замість того щоб вказувати пальцем на людей і звинувачувати їх, спробуйте зрозуміти, який підхід до якої групи населення", - вважає він.
Він назвав прикладом Данію, в якій молоді люди не хотіли дотримуватися карантину. Тоді влада намагалася знайти діалог з ними через кумирів.
"Може футболіст, може який-небудь відомий співак, Instagram-блогер. А потім йде комунікація через соціальні мережі, в такому форматі, щоб вони це розуміли. Наприклад, не говорити "ви створюєте небезпеку для населення", а сказати "ми не хочемо, щоб це був останній Новий рік для вашого дідуся", - розповів він.
Нагадаємо, цього тижня під Радою була акція протесту ФОПів, потім мітингувальники пішли на Банкову, а вже звідти на Майдан, де розгорнули наметове містечко. Підприємці вимагали скасувати локдаун через збитки для бізнесу. В ході цього між поліцією і протестувальниками відбулися зіткнення.
У Кабміні заявили, що скасувати локдаун на вимогу протестувальників не вдасться.
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