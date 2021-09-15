За останній час в США середньодобове число випадків захворювання збільшилося більш ніж на 30%, а смертність – у три рази.

На кожних 500 громадян США припадає один померлий від коронавірусу.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на статистику Університету Джона Хопкінса.

Станом на 14 вересня в США від COVID-19 померли 663 913 осіб. А за даними Бюро перепису населення, населення США станом на квітень 2020 року становило 331,4 мільйона осіб.

За останній час в США середньодобове число випадків захворювання збільшилося більш ніж на 30%, а смертність – у три рази.

Сьогодні в США повністю вакциновані 54% населення.

Читайте такожУ США федеральних службовців зобов'язали вакцинуватися від коронавірусу до 22 листопада

"Експерти в галузі охорони здоров'я назвали вакцинацію найкращим джерелом захисту від вірусу, зазначивши, що більшість людей, госпіталізованих з COVID-19 і загиблих від нього, не вакциновані", - пише видання.

Обов'язкова вакцинація в США

У липні Байден заявив, що федеральні службовці повинні зробити щеплення або проходити регулярне тестування на COVID-19, а також дотримуватися інших правил, таких як обов'язкове носіння масок на робочих місцях і обмеження робочих поїздок.

Зростання випадків госпіталізації та смертей через COVID-19 в США, викликане варіантом "Дельта", спонукало адміністрацію зайняти більш жорстку позицію щодо вакцинації, яку вона вважає найкращим способом захистити економіку і покласти край пандемії.

Федеральні регулюючі органи також розробляють тимчасовий стандарт для понад 80 млн співробітників приватного сектора, які працюють на підприємствах, що налічують понад 100 співробітників.

У четвер Байден також підписав указ про обов'язкову вакцинацію для мільйонів контракторів, які працюють на федеральний уряд, передає Голос Америки.

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Автор: Денис Прядко