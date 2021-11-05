Невакцинований співробітник може бути відсторонений від виконання своїх обов'язків без виплати зарплати і може бути звільнений, якщо вакцинація не буде проведена протягом трьох місяців після його відсторонення.

Уряд Латвії прийняв поправки до закону про управління поширенням інфекції COVID-19, які встановлюють право роботодавця після закінчення певного часу звільняти невакцинованих співробітників, до яких відноситься вимога вакцинації.

Про це повідомляє інформагентство ЛЕТА.

Відповідно до прийнятих поправок, якщо роботодавець не може перевести працівника на іншу підходящу роботу або забезпечити виконання ним своїх обов'язків дистанційно, він має право відсторонити працівника від роботи або відправити в простій до моменту отримання ним COVID-сертифіката, і зарплата за цей час виплачуватися не буде.

Читайте такожБританія першою у світі схвалила пігулки від COVID-19Якщо після максимального періоду відсторонення (три місяці) працівник не отримав сертифікат без поважної об'єктивної причини, роботодавець матиме право припинити трудові відносини з виплатою допомоги в розмірі місячної заробітної плати.

Як вказав Мін'юст Латвії, якщо співробітник не має сертифіката про вакцинацію або перенесене захворювання, який необхідний для виконання робочих обов'язків, це є достатньою підставою вважати, що ця людина не відповідає виконуваній роботі.

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Автор: Катерина Гірник