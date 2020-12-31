Там відзначили, що вітаміни відіграють життєво важливу роль в роботі імунної системи, зміцненні здоров'я і здоровому харчуванні.

Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує приймати вітаміни D і C, а також цинк для профілактики або лікування коронавірусу.

Про це розповів голова офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, повідомляє "Радіо Свобода".

Читайте такожДієтологи розповіли, чим корисний вітамін D і в яких продуктах він міститься Однак він зазначив, що ці речовини відіграють життєво важливу роль в роботі імунної системи, зміцненні здоров'я і здоровому харчуванні.

Він сказав, що споживання мікроелементів повинно надходити в результаті стійкого і різноманітного харчування, включаючи фрукти, овочі та продукти тваринного походження.

"Вітамін D може вироблятися в шкірі під впливом сонячного світла, надходити через їжу з природних джерел (наприклад, жирної риби, такої як лосось, тунець і скумбрія, а також риб'ячого жиру, яловичої печінки, сиру і жовтків) або через збагачені вітаміном D продукти або добавки, що містять вітамін D", – зазначив Хабіхт.

Вітаміни при коронавірусі: що відомо

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Автор: УНІАН