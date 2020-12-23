Відтепер немає жодних сумнівів, що маски для обличчя можуть значно зменшити розсіювання потенційно заражених вірусом крапель.

Захисні маски знижують ризик поширення інфікованих коронавірусом великих крапель під час розмови або кашлю на 99,9%.

Читайте такожБіолог розповіла про причини мутації COVID-19

Про це свідчать дані лабораторного експерименту з механічними манекенами та людьми, пише The Guardian.

Дослідники повідомили у журналі Royal Society Open Science, що на жінку, котра стоїть за два метри від хворого без маски, потрапить у 10 тисяч разів більше великих крапель, ніж якби той був у масці.

Науковці зосередилися на часточках діаметром понад 170 мікронів, яких вважають фактором передачі коронавірусу.

Автори проекту підсумували, що відтепер немає жодних сумнівів, що маски для обличчя можуть значно зменшити розсіювання потенційно заражених вірусом крапель.

Коронавірус: важливо знати кожному

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська