У Франції та Греції від COVID-19 повинні будуть щепитися медичні працівники та персонал притулків для літніх людей.

Усі медичні працівники та персонал притулків для літніх людей у Франції повинні будуть щепитися від COVID-19.

Про це оголосив 12 липня президент Франції Еммануель Макрон у телезверненні до народу, інформує DW.

Медпрацівників зобов'язали вакцинуватися до 15 вересня. Макрон уточнив, що щеплення від коронавірусу не буде обов'язковим для всіх французів. Водночас він закликав усіх вакцинуватися.

"Ми повинні йти до вакцинації всіх французів, це єдиний шлях до нормального життя", - цитує Макрона інформагенція Reuters.

Медичні працівники, які не пройшли вакцинацію від коронавірусу, з 15 вересня більше не зможуть працювати, вони також не отримуватимуть зарплату, повідомляє LCI.

"З 15 вересня, якщо ви медпрацівник і якщо ви не пройшли вакцинацію, то ви не зможете більше працювати, і вам не будуть платити", - пояснив міністр охорони здоров'я країни Олів'є Веран.

Про аналогічні заходи оголосив 12 липня і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Усі медичні працівники та персонал притулків для літніх людей у Греції повинні будуть щепитися від COVID-19. Обов'язкова вакцинація для медперсоналу буде чинною з 1 вересня.

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Автор: Леся Лещенко