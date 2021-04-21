Імбирний чай - чудовий вибір при застуді.

Навесні минулого року імбир розібрали з прилавків магазинів, оскільки з'явилася інформація про те, що він захищає від коронавірусу. Хоча це і не відповідає дійсності, у даного продукту все-таки є цінні для здоров'я людини властивості.

Читайте такожТоп-10 афродізіаков: названі продукти для чоловічої силиІмбирний чай - чудовий вибір при застуді. Даний напій є потогінним, він викликає потовиділення і може застосовуватися при лікуванні лихоманки, що виникає при грипі або застуді. Навіть свіжий корінь імбиру має противірусну дію.

Є дані про те, що корінь імбиру зменшує пов'язані з вкачуючими симптоми. До них відносяться запаморочення, нудота, блювота і холодний піт. Це стосується і людей, які пройшли через хірургічні операції, а також тих, хто страждає через нудоту в результаті хіміотерапії. Також імбир ефективний для боротьби з блювотою при токсикозі.

Лікувальні властивості імбиру пов'язані з його протизапальними характеристиками, і деякі дослідження показують, що імбирний компрес полегшує симптоми остеоартриту. Аплікації імбиру допомагають стимулювати кровообіг і заспокоювати опіки. У корені імбиру є ефірні масла, які містять гінгерол і інші активні компоненти - вони вважаються протизапальними, передає medikforum з посиланням на bbcgoodfood.com.

Імбир має репутацію вітрогінного засобу, здатного виводити надлишки газів з травної системи і заспокоювати кишечник. Ефективний цей продукт при колітах і диспепсії.

Дослідження на тваринах показують, що імбир допомагає контролювати рівень холестерину, знижувати ступінь пошкоджень артерії і артеріальний тиск. Це вкрай корисно для серцево-судинної системи.

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Автор: Ірина Погоріла