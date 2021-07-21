Новий штам коронавірусу може повернути людство в самий початок пандемії, коли в світі не було вакцини від захворювання.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус попередив про загрозу появи штаму коронавірусу, який буде більш небезпечний, ніж "Дельта".

Про це глава ВООЗ сказав на 138-й сесії Міжнародного олімпійського комітету.

Якщо COVID-19 і далі буде поширюватися в світі, ймовірність появи ще одного небезпечного штаму коронавірусу висока.

"Чим ширше поширення, тим більше варіантів коронавірусу з'явиться з потенціалом стати навіть більш небезпечним, ніж штам Дельта, який завдає стільки шкоди зараз. І чим більше варіантів, тим вище ймовірність, що один з них зможе ухилитися від вакцин і повернути нас в самий початок", - розповів Гебрейесус.

Читайте такожВлада Індії могла занизити кількість померлих від коронавірусу в 10 разівЗа словами глави ВООЗ, зараз у світі можна спостерігати безпрецедентну кризу, яка вимагає безпрецедентних заходів. Пандемія може закінчитися тільки тоді, коли весь світ вирішить нарешті з нею закінчити, зазначив Гебрейесус. Такою фразою він підвів свій монолог до теми вакцинації.

"Наша мета - глобальне відновлення. Ми можемо покласти край пандемії. Щоб виконати мету про вакцинацію 70% населення до вересня, нам буде потрібно 11 млрд вакцин. Це зажадає термінових заходів. Але зараз відбувається безпрецедентна криза, і вона вимагає безпрецедентних заходів", заявив глава ВООЗ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у ВООЗ попередили про нову COVID-загрозу. Штам "Лямбда" почав поширюватися по світу.

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Автор: Поліна Кузенко