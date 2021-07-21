Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус попередив про загрозу появи штаму коронавірусу, який буде більш небезпечний, ніж "Дельта".
Про це глава ВООЗ сказав на 138-й сесії Міжнародного олімпійського комітету.
Якщо COVID-19 і далі буде поширюватися в світі, ймовірність появи ще одного небезпечного штаму коронавірусу висока.
"Чим ширше поширення, тим більше варіантів коронавірусу з'явиться з потенціалом стати навіть більш небезпечним, ніж штам Дельта, який завдає стільки шкоди зараз. І чим більше варіантів, тим вище ймовірність, що один з них зможе ухилитися від вакцин і повернути нас в самий початок", - розповів Гебрейесус.
Читайте такожВлада Індії могла занизити кількість померлих від коронавірусу в 10 разівЗа словами глави ВООЗ, зараз у світі можна спостерігати безпрецедентну кризу, яка вимагає безпрецедентних заходів. Пандемія може закінчитися тільки тоді, коли весь світ вирішить нарешті з нею закінчити, зазначив Гебрейесус. Такою фразою він підвів свій монолог до теми вакцинації.
"Наша мета - глобальне відновлення. Ми можемо покласти край пандемії. Щоб виконати мету про вакцинацію 70% населення до вересня, нам буде потрібно 11 млрд вакцин. Це зажадає термінових заходів. Але зараз відбувається безпрецедентна криза, і вона вимагає безпрецедентних заходів", заявив глава ВООЗ.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що у ВООЗ попередили про нову COVID-загрозу. Штам "Лямбда" почав поширюватися по світу.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram