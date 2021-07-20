Провідний вчений Всесвітньої організації охорони здоров'я попередила, що світ все більше віддаляється від завершення пандемії.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що ситуація з пандемією COVID-19 стає складнішою і що світ все більше віддаляється від її завершення.

Як повідомляє Голос Америки, таку думку висловила епідеміолог і технічний керівник ВООЗ по COVID-19 Марія Ван Керкхове.

Вона пояснює це такими факторами, як поява нових варіантів вірусу, змішання соціальних груп, недотримання заходів профілактики і недолік вакцин.

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Керкхове зазначила, що за останній тиждень кількість нових випадків захворювання на COVID-19 у світі збільшилася на 11,5%, а кількість летальних випадків зросла на 1%.

За словами Керкхове, кількість нових випадків COVID-19 в Європі минулого тижня зросла на 21%, а в західній частині Тихого океану – на 30%.

"Ми знаходимося в дуже небезпечній ситуації. Ситуація стає все більш і більш складною, і ми все більше віддаляємося від завершення цієї пандемії, ніж слід було б на цей момент", - сказала провідний вчений ВООЗ.

Як повідомляв УНІАН, за даними керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрія Ганіченка, на сьогодні спалах COVID-19 зафіксовано в 9 великих країнах Європи. Це Великобританія, Португалія, Росія, Іспанія, Греція, Бельгія, Нідерланди, Франція та Італія.

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Автор: Інна Андаліцька