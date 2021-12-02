Помилку помітили тільки через два дні, коли пацієнту робили перев'язки.

В Австрії суд оштрафував 43-річну хірурга на 2700 євро за те, що вона під час операції ампутувала пацієнту не ту ногу і помітила це тільки через два дні.

У 82-річного чоловіка після хвороби погіршився стан ніг. Хірург, яка проводила операцію, помилково визначила, що потрібно ампутувати праву ногу замість лівої, повідомляэ ТСН з посиланням на Kurier.

Помилку помітили тільки через два дні, коли пацієнту робили перев'язки.

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Дружина прооперованого чоловіка, який згодом помер, подала до суду. Хірургу були висунуті звинувачення в серйозній лікарській недбалості.

Коли лікаря запитали, чому вона прооперувала не ту ногу, вона відповіла: "Я просто не знаю".

Зрештою, суд підтримав звинувачення і призначив хірургу штраф у розмірі 2700 євро.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня в Австрії медики ампутували 82-річному чоловіку не ту ногу. Після цього в лікарні почали розслідування. За словами лікарів, ампутувати потрібно було ліву ногу, але позначку поставили на правій.

"Ми глибоко вражені тим, що, незважаючи на стандарти якості, 82-річному чоловіку була ампутована не та нога", - зазначили в медзакладі.

Автор: Ірина Погоріла