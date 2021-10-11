Місцевий клуб вирішив, що пускатиме на стадіон лише вакцинованих або тих, хто матиме негативний ПЛР-тест.

Президента Бразилії Жаїра Болсонару не пустили на футбольний матч місцевого чемпіонату між "Сантосом" і "Греміо", оскільки глава держави не вакцинований від коронавірусу.

Це перший у Сантосі футбольний матч від початку пандемії, який дозволили відвідати уболівальникам. Але клуб вирішив, що пускатиме на стадіон лише вакцинованих або тих, хто матиме негативний ПЛР-тест, пише Reuters.

"Я хотів подивитися гру "Сантоса", і мені сказали, що тобі потрібно зробити щеплення. Чому?", - сказав Болсонару.

Болсонару відмовився робити щеплення та закликав інших наслідувати його приклад, стверджуючи, що в нього є антитіла після перенесеного COVID-19.

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Представник "Сантоса" зазначив, що команда президента не зверталася до клубу, а всі вболівальники мають дотримуватися санітарних правил країни.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Нью-Йорку президента Бразилії Жаїра Болсонару не пустили в ресторан, через що йому довелося обідати на вулиці. Відповідно до чинних санітарних правил, для відвідування закритих місць, у тому числі закладів громадського харчування, необхідно надати підтвердження вакцинації від COVID-19. А бразильський президент не вакцинувався.

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Автор: Олександр Топчій