За словами головного санлікаря України, захворюваність на COVID-19 ще досить висока.

«Британська» мутація коронавірусу збільшує ймовірність передачі його серед домашнього оточення.

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Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у Facebook.

«2020 рік однозначно був непростим, напруженим, але саме він згуртував нас у протистоянні пандемії коронавірусної хвороби. На жаль, пандемія не відступає», - заявив він.

«Рівні захворювання на COVID-19 ще досить високі, а нові властивості вірусу після «британської» мутації збільшують ймовірність передачі його саме серед домашнього оточення», - додав Ляшко.

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Новий штам коронавірусу з Британії:

У грудні в Британії виявили новий штам коронавірусу, і в зв'язку з цим у Лондоні і на південному сході Англії запровадили жорсткі карантинні заходи. Пізніше стало відомо, що в Об'єднаному Королівстві виявлено ще один новий вид коронавірусу.

Багато країн припинили з Великою Британією авіасполучення.

У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Великої Британії, Данії, Нідерландів і Австралії, де вже зафіксовано випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.

25 грудня керівник Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге повідомив, що новий штам коронавірусу вже виявлено у восьми країнах Європи.

Вчені з Великої Британії прогнозують, що новий штам коронавірусу, названий VOC 202012/0, на 56% заразніший, ніж відомий раніше, що може викликати збільшення смертності.

Влада Японії з понеділка, 28 грудня, запроваджує заборону на в'їзд з усіх країн, щоб запобігти поширенню нового штаму коронавірусу. Заборона діятиме до кінця січня.

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Автор: Костянтин Гончаров