Припускається, що коронавірус потрапляє у мозок і може впливати на нього, однак, як саме відбувається цей вплив, належить розібратися.

У люди, які перехворіли на коронавірус, розвиваються психічні розлади та інсульт частіше, ніж у тих людей, які перехворіли на інші респіраторні захворювання та грип.

Як пише BBC, науковці з Оксфордського університету вивчили електронні медичні картки пів мільйона пацієнтів у США та визначили імовірність розвитку у них психологічних та неврологічних розладів: розлади настрою, тривожність, психоз, деменція, інсульт тощо.

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Вчені порівнювали дані людей, які перенесли COVID-19 упродовж останніх шести місяців, із людьми, які перехворіли на грип та інші респіраторні захворювання. Вони зробили висновок, що коронавірусне захворювання асоціюється з більшою кількістю подальших розладів.

Так, у пацієнтів після коронавірусу на 16% частіше розвивалися психологічні розлади у порівнянні з тими людьми, які перенесли інші респіраторні інфекції, а також на 44% частіше, ніж у людей після грипу.

Крім того, у пацієнтів, які перенесли важкий перебіг COVID-19, фіксували вищі ризики розвитку розладів. Ймовірно, поява розладів пов'язана з переживанням хворих та занепокоєнням через госпіталізацію.

Від змін настрою, тривожності тощо страждали 24% усіх COVID-пацієнтів, а також 25% госпіталізованих, 28% людей, які були у реанімації, а також у 36% людей, які під час хвороби страждали на зниження уваги.

Інсульт перенесли 2% усіх пацієнтів після коронавірусу, водночас серед госпіталізованих цей показник зріс до 7%, а серед тих, хто мав делірій, — до 9%. Деменцію діагностували у 0,7% усіх COVID-пацієнтів, водночас серед тих, хто мав делірій, цей показник зріс до 5%.

Науковці застерігають, що їхнє дослідження було спостережливим, тому вони не можуть точно заявити, що саме коронавірус став причиною розладів. Водночас вони можуть зафіксувати, що у пацієнтів після COVID-19 частіше — ця інформація важлива для подальшого вивчення причин розладів.

«Дослідження підтверджує наші підозри, що COVID-19 пов'язаний не лише з респіраторними симптомами, а й з психологічними та неврологічними проблемами», — зазначив професор з Інституту психіатрії Дам Тіл Вайкс.

Припускається, що коронавірус потрапляє у мозок і може впливати на нього, однак, як саме відбувається цей вплив, належить розібратися.

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Автор: Вікторія Гордієнко