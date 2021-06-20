Луздь - одне із перших польських міст, де відкрилися подібні пункти вакцинації.

У Польщі бездомних почали вакцинувати препаратом фірми "Johnson & Johnson".

Про це пише Польське радіо.

Один з мобільних пунктів щеплень знаходиться у місті Луздь. Там можуть отримати щеплення люди, які не мають постійного місця проживання та медичного страхування.

За словами директора лудзького відділу Карітас Анджея Партика, вакцинація відбувається на добровільній основі.

Читайте такожІндійський штам коронавірусу домінує по всьому світу - ВООЗ"Ми заохочуємо людей, котрі перебувають у притулках, прийти та вакцинуватися. Натомість є велика група людей, котрі не ночують у притулках, і нам дуже залежить, щоби інформація про можливість вакцинації дійшла теж до них", - повідомив він.

Відзначається, що Луздь - одне із перших польських міст, в яких почалася така акція.

У мобільному пункті можна отримати щеплення вакциною фірми "Johnson & Johnson". Також вакцинуватися можуть люди, які не мають документа, що підтверджує особу.

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Автор: Людмила Жерновська