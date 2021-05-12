З початку травня в країні спостерігається помітне зниження нових випадків інфікування.

Польща почне вакцинувати від коронавірусу громадян з 16 і 17 років та послаблює карантинні обмеження у зв'язку з покращенням ситуації з COVID-19.

Про це пише Reuters.

Читайте такожУ ВООЗ попередили про пов'язані з карантином наслідки для дітей«Ми хочемо найближчим часом зробити вакцинацію доступною для молодшої частини суспільства», – заявив прем’єр Матеуш Моравецький.

Наразі в країні вакциновано вже понад 3,8 мільйона осіб.

Моравецький, додав, що в країні відкриють кіно, театри й культурні заклади – на тиждень раніше, ніж планувалося. Водночас спортзали – на день раніше анонсованої дати.

Коронавірус у Польщі

З початку травня в країні спостерігається помітне зниження нових випадків інфікування коронавірусом за добу. Через це влада вирішила розпочати пом’якшення карантинних обмежень.

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Автор: Яна Ставська