Польща почне вакцинувати від коронавірусу громадян з 16 і 17 років та послаблює карантинні обмеження у зв'язку з покращенням ситуації з COVID-19.
Про це пише Reuters.
Читайте такожУ ВООЗ попередили про пов'язані з карантином наслідки для дітей«Ми хочемо найближчим часом зробити вакцинацію доступною для молодшої частини суспільства», – заявив прем’єр Матеуш Моравецький.
Наразі в країні вакциновано вже понад 3,8 мільйона осіб.
Моравецький, додав, що в країні відкриють кіно, театри й культурні заклади – на тиждень раніше, ніж планувалося. Водночас спортзали – на день раніше анонсованої дати.
Коронавірус у Польщі
З початку травня в країні спостерігається помітне зниження нових випадків інфікування коронавірусом за добу. Через це влада вирішила розпочати пом’якшення карантинних обмежень.
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