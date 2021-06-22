Він також пригрозив скласти перелік громадян, котрі відмовилися щеплюватися.

Президент Філіппін Родріго Дутерте пригрозив в’язницею за відмову робити щеплення від коронавірусу.

Про це пише Forbes.

Скандальну заяву глава держави зробив після повідомлення МОЗ країни про низький відсоток тих, хто вакцинувався чи планує отримати ін’єкцію вакцини.

Дутерте відповів, що посадить у в’язницю антивакцинаторів і «введе їм вакцину у сідниці». Невдовзі президент погодився, що зробив надто жорстку заяву, але додав, що знайде законний шлях застосувати вакцину: «Якщо вам не зроблять щеплення, їдьте з Філіппін. Їдьте в Індію чи кудись іще – в Америку, але поки ви тут і є потенційними носіями вірусу, зробіть щеплення».

Читайте такожСША виділили $3,2 мільярди на розробку препаратів для лікування COVID-19Він також пригрозив скласти перелік громадян, котрі відмовилися щеплюватися.

Зазначається, що якщо Дутерте таки виконає погрозу, Філіппіни матимуть найсуворіше покарання для людей, котрі відмовилися вакцинуватися від коронавірусу, й це викличе нову стурбованість світу з приводу дотримання прав людини урядом Філіппін, що вже знаходиться під міжнародним контролем за жорстоку війну з наркотиками.

За даними міжнародного трекера Bloomberg, вакцинація у Філіппінах є однією з найнижчих у світі – препаратом охоплено 1,8% від усієї кількості громадян. Це дозволило вірусу поширюватися швидкими темпами. Щодня там реєструється в середньому 6 тисяч нових випадків інфікування і 100 смертей.

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Автор: Яна Ставська