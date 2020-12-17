До групи ризику для коронавірусу відносяться люди старше 65 років, які страждають від хронічних захворювань.

Президент Росії Володимир Путін поки що не робив щеплення від коронавірусу: «До таких, як я, вакцини поки не дісталися».

Про це він повідомив під час онлайн прес-конференції.

"Всіх закликаю найуважнішим чином ставитися до рекомендацій фахівців, вони кажуть, що вакцини передбачені для громадян у певній віковій зоні. Для таких, як я, вакцини поки не дісталися. Тому поки не поставив. Але я обов'язково це зроблю, як тільки стане можливим", - сказав він, повідомляє Дождь.

До групи ризику для коронавірусу відносяться люди старше 65 років, які страждають від хронічних захворювань. В рамках загальної вакцинації щеплення в першу чергу роблять тим, чия робота пов'язана з контактом з іншими людьми: медикам, соціальним працівникам, співробітникам сфери торгівлі і послуг та іншим.

До слова, раніше у ВООЗ заявили, що внесуть російську вакцину "Супутник V" до переліку рекомендованих вакцин для екстреного використання, якщо препарат відповідатиме обов'язковим критеріям.

Російська вакцина від коронавірусу" Супутник-5": що відомо

У Росії в серпні заявили про реєстрацію "першої в світі" вакцини проти COVID-19, її нібито протестували на дочці Путіна.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, які б підтверджували, що вона безпечна і ефективна проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася.

Водночас міжнародна група дослідників висловила занепокоєння з приводу можливих неточностей у звіті про випробування російської вакцини. У деяких графіках зустрічаються підозрілі повтори, А даних для перевірки результатів недостатньо.

З усім тим росіяни оцінили ефективність своєї спірної вакцини від коронавірусу в 92%.

На початку грудня Путін по відеозв'язку оголосив про плани вже почати масштабну вакцинацію від коронавірусу лікарів і вчителів.

Коронавірус в Росії: що відомо

Масова вакцинація від коронавірусу в Росії стартувала 5 грудня. Перші прищепні пункти відкрилися в Москві. До 15 грудня вона почалася у всіх регіонах країни.

За останню добу в Росії виявили 28 214 нових випадків зараження коронавірусом, загинули 587 осіб. Загальна кількість заражених COVID - 19 в Росії перевищила 2,76 мільйона осіб. З початку епідемії через коронавірус загинули 49 151 людина, одужали — понад 2,2 мільйона.

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Автор: Вікторія Гордієнко