Два місяці тому журналіст Олексій Пивоваров зробив щеплення російської вакцини "Супутник V".

Російський журналіст Олексій Пивоваров, якого в лютому 2020 року не пустили в Україну, заразився коронавірусом. Два місяці тому він зробив щеплення російської вакцини "Супутник V".

Про це він повідомив у Twitter.

"Оскільки вже багато хто знає, вважаю правильним написати про це: я захворів на коронавірус. І так, два місяці тому я робив щеплення від ковіда. Ось досвідченим шляхом встановив, що це було плацебо. Або "супутник" в моєму випадку не спрацював", - написав він.

Нагадаємо, у лютому прикордонники в аеропорту "Жуляни" не пропустили в Україну головного редактора російського телеканалу RTVI, журналіста Олексія Пивоварова.

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"Кілька років не був в Україні і, мабуть, не доля. Пару годин тому прилетів до Києва, але на територію країни мене не пустили", - написав він.

Пивоваров також опублікував видане йому рішення співробітників Держприкордонслужби про відмову в перетині кордону. Згідно з документом, він "не зміг підтвердити мету запланованого перебування на території України".

Російська вакцина від коронавірусу: що про неї відомо

У Росії в серпні заявили про реєстрацію "першої в світі" вакцини проти COVID-19, її нібито протестували на дочці Путіна.

Москва не надала світовій науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, які б підтверджували, що вона безпечна і ефективна проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася.

Видання Science зазначило, що Москва не скоро зможе користуватися своєю вакциною. І вона про це добре знає. На це вказують навіть певні епізоди сертифіката, виданого російським Міністерством охорони здоров'я. Зокрема, в ньому забороняється широке використання вакцини до першого січня 2021 року.

Водночас, міжнародна група дослідників висловила занепокоєння з приводу можливих неточностей у звіті про випробування російської вакцини. У деяких графіках зустрічаються підозрілі повтори, А даних для перевірки результатів недостатньо.

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Автор: Денис Прядко