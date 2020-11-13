Раніше стало відомо, що Сербія закупила 1,8 мільйона доз майбутніх вакцин проти COVID-19 у різних партнерів.

У Сербії парламент ухвалив поправки в закон про захист населення від інфекційних хвороб, зробивши, зокрема, вакцинацію від коронавірусу обов’язковою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vecernje Novosti.

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Згідно з чинним законодавством, вакцинація вже обов'язкова при різних захворюваннях, таких як туберкульоз, дифтерія, правець, вірусний гепатит В та інші. Уряд запропонував змінити це положення, зробивши обов'язковою вакцинацію проти "інших інфекційних захворювань".

У разі епідемії заразного захворювання, зазначається у поправках, рекомендована чи обов'язкова екстрена імунізація проти цього заразного захворювання може бути визначена для всіх осіб або для окремих категорій громадян з підвищеним ризиком поширення хвороби.

Близько сотні протестувальників зібралися перед будівлею сербського парламенту в четвер, коли там обговорювали запропоновані зміни.

Владімір Джуканович, депутат від правлячої Сербської прогресивної партії, написав у Twitter, що він проголосує проти цієї зміни, назвавши пропозицію занадто неточною.

"Я не антивакцинатор або прихильник теорій змови, але я глибоко проти неточних і неконституційних законів, які можуть привести до непередбачуваних наслідків", - заявив він.

Раніше в четвер президент Сербії Александар Вучич заявив, що Сербія закупила 1,8 мільйона доз майбутніх вакцин проти COVID-19 у різних партнерів.

Серби глибоко розділені щодо цінності вакцини, що часто відображає їхній політичний вибір. Згідно з опитуванням, опублікованим наприкінці жовтня дослідницьким видавничим центром Demostat, близько 51% респондентів, які голосували за правлячі партії на парламентських виборах у червні 2020 року, погодилися б на вакцинацію, якби вона була рекомендована лікарями та експертами, а 17% – тільки якби вона була рекомендована президентом Вучичем.

Але те ж опитування показало, що 48% прихильників різних опозиційних партій, які бойкотували червневі вибори, заявили, що вони ні за яких обставин не будуть вакциновані проти COVID-19.

Вакцина проти коронавірусу: що відомо

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Автор: УНІАН