Розслідування причин смерті американського медика без жодних хронічних проблем зі здоров'ям триває, але експерти кажуть, що такі випадки залишаться рідкістю.

У США чиновники у сфері охорони здоров'я розслідують випадок смерті лікаря з Флориди, який помер від незвичного тяжкого захворювання крові. Хвороба з'явилася невдовзі після того, як американський медик зробив щеплення від коронавірусу за допомогою вакцини Pfizer.

Смерть наступила через 16 днів після уколу, - пише New York Times. 56-річний доктор Грегорі Майкл був акушером-гінекологом з Маямі-Біч. Він отримав свою дозу вакцини в медичному центрі Mount Sinai 18 грудня. А через 16 днів після того помер від крововиливу в мозок. Про це на Facebook написала його дружина Гайді Некельманн.

Читайте такожВ Ізраїлі розповіли про побічні ефекти вакцини PfizerПісля щеплення у доктора Майкла з'явилася надзвичайно серйозне захворювання - гостра імунна тромбоцитопенія. Через неї кров не згорталася належним чином. У заяві компанія Pfizer повідомила, що "активно розслідує" випадок американського лікаря, але не вірить, що його смерть "напряму пов'язана з вакциною".

"Під час наших клінічних випробувань не було жодних схожих сигналів щодо безпеки, так само як і в пост-маркетинговий період до цього часу", - повідомили в компанії, додавши, що технологія, використана в розробці вакцини, теж не викликала нічого подібного.

Близько 9 мільйонів людей в США отримали принаймні один укол вакцини від коронавірусу Pfizer або Moderna. До цього часу було 29 повідомлень про анафілаксію, тобто сильну алергічну реакцію. Жоден з випадків не був смертельним. Багато людей скаржилися на деякі побічні ефекти, такі як біль в руках, втома, головний біль чи висока температура. Але всі ці відчуття швидко минали.

Локальні й федеральні відомства розслідують смерть доктора Майкла. Кілька експертів кажуть, що його випадок надзвичайно незвичний. Але він міг бути тяжкою реакцію на вакцину. Некельманн розповіла, що через три дні після уколу у її чоловіка з'явилися крихітні червоні цятки, викликані підшкірною кровотечою. Вони були на руках і ногах.

Читайте такожУ 2021 році колективний імунітет до COVID-19 малоймовірний - ВООЗЗрозумівши, що поява цяток - це поганий знак, доктор Майкл звернувся у відділення невідкладної допомоги. Аналіз крові показав повну відсутність тромбоцитів, які беруть участь в згортанні крові. Його поклали у відділення інтенсивної терапії з діагнозом гостра імунна тромбоцитопенія. Некельманн запевняє, що у її чоловіка не було жодних проблем зі здоров'ям. Він не страждав від будь-яких хронічних ускладнень.

"У нього ніколи не було жодних реакцій на ліки чи вакцини. Він був завзятим рибалкою і сімейним чоловіком. Він не хворів на COVID-19, тому що використовував маски №95 від самого початку пандемії. Він ретельно захищав свою сім'ю і пацієнтів", - розповіла дружина доктора Майкла.

Впродовж двох тижнів лікарі намагалися підвищити рівень тромбоцитів в крові флоридського колеги. За словами дружини, експерти з усієї країни брали участь у його лікуванні. Він був при свідомості й енергійним впродовж всього процесу. Але за два дні до призначеної операції у доктора Майкла стався крововилив в мозок через нестачу тромбоцитів. За лічені хвилини він помер.

Лікарі збиралися видалити селезінку доктора Майкла. Це було крайнє рішення, оскільки інколи так лікують розлад згортання крові в людей. Доктор Джері Співак - експерт з питань захворювань крові в Університеті Джона Хопкінса. Він не брав участі в лікуванні доктора Майкла. Але, спираючись на опис, який дала дружина покійного медика, він дійшов висновку, що "вакцина могла бути причетною" до появи ускладнень.

"Це буде дуже рідкісне ускладнення. Воно сталося і може повторитися знову", - вважає Співак.

Читайте такожABC News: Лікарі помітили, що коронавірус може впливати на мозокАле, на його думку, це не повинно стати причиною для людей відмовлятися від щеплень проти COVID-19. Гостра імунна тромбоцитопенія виникає, коли імунна система пацієнта атакує власні тромбоцити. Або ж імунітет може атакувати клітини в кістковому мозку, які виробляють тромбоцити. Сам COVID-19 може викликати таке захворювання у деяких пацієнтів. Досить довгий список лікарських речовин, таких як хінін і деякі антибіотики, може бути причиною гострої імунної торомбоцитопенії.

Доктор Співак називає таку реакцію "ідіосинкратичною". Це означає, що з нею стикаються окремі люди без будь-яких причин. Можливою причиною може бути невідомі генетичні особливості. Тож немає способу передбачити, в кого виникне таке ускладнення, а в кого ні.

Вакцини від Pfizer і Moderna: що про них відомо?

16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.

Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.

Компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань