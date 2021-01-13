У США чиновники у сфері охорони здоров'я розслідують випадок смерті лікаря з Флориди, який помер від незвичного тяжкого захворювання крові. Хвороба з'явилася невдовзі після того, як американський медик зробив щеплення від коронавірусу за допомогою вакцини Pfizer.
Смерть наступила через 16 днів після уколу, - пише New York Times. 56-річний доктор Грегорі Майкл був акушером-гінекологом з Маямі-Біч. Він отримав свою дозу вакцини в медичному центрі Mount Sinai 18 грудня. А через 16 днів після того помер від крововиливу в мозок. Про це на Facebook написала його дружина Гайді Некельманн.
Читайте такожВ Ізраїлі розповіли про побічні ефекти вакцини PfizerПісля щеплення у доктора Майкла з'явилася надзвичайно серйозне захворювання - гостра імунна тромбоцитопенія. Через неї кров не згорталася належним чином. У заяві компанія Pfizer повідомила, що "активно розслідує" випадок американського лікаря, але не вірить, що його смерть "напряму пов'язана з вакциною".
"Під час наших клінічних випробувань не було жодних схожих сигналів щодо безпеки, так само як і в пост-маркетинговий період до цього часу", - повідомили в компанії, додавши, що технологія, використана в розробці вакцини, теж не викликала нічого подібного.
Близько 9 мільйонів людей в США отримали принаймні один укол вакцини від коронавірусу Pfizer або Moderna. До цього часу було 29 повідомлень про анафілаксію, тобто сильну алергічну реакцію. Жоден з випадків не був смертельним. Багато людей скаржилися на деякі побічні ефекти, такі як біль в руках, втома, головний біль чи висока температура. Але всі ці відчуття швидко минали.
Локальні й федеральні відомства розслідують смерть доктора Майкла. Кілька експертів кажуть, що його випадок надзвичайно незвичний. Але він міг бути тяжкою реакцію на вакцину. Некельманн розповіла, що через три дні після уколу у її чоловіка з'явилися крихітні червоні цятки, викликані підшкірною кровотечою. Вони були на руках і ногах.
Читайте такожУ 2021 році колективний імунітет до COVID-19 малоймовірний - ВООЗЗрозумівши, що поява цяток - це поганий знак, доктор Майкл звернувся у відділення невідкладної допомоги. Аналіз крові показав повну відсутність тромбоцитів, які беруть участь в згортанні крові. Його поклали у відділення інтенсивної терапії з діагнозом гостра імунна тромбоцитопенія. Некельманн запевняє, що у її чоловіка не було жодних проблем зі здоров'ям. Він не страждав від будь-яких хронічних ускладнень.
"У нього ніколи не було жодних реакцій на ліки чи вакцини. Він був завзятим рибалкою і сімейним чоловіком. Він не хворів на COVID-19, тому що використовував маски №95 від самого початку пандемії. Він ретельно захищав свою сім'ю і пацієнтів", - розповіла дружина доктора Майкла.
Впродовж двох тижнів лікарі намагалися підвищити рівень тромбоцитів в крові флоридського колеги. За словами дружини, експерти з усієї країни брали участь у його лікуванні. Він був при свідомості й енергійним впродовж всього процесу. Але за два дні до призначеної операції у доктора Майкла стався крововилив в мозок через нестачу тромбоцитів. За лічені хвилини він помер.
Лікарі збиралися видалити селезінку доктора Майкла. Це було крайнє рішення, оскільки інколи так лікують розлад згортання крові в людей. Доктор Джері Співак - експерт з питань захворювань крові в Університеті Джона Хопкінса. Він не брав участі в лікуванні доктора Майкла. Але, спираючись на опис, який дала дружина покійного медика, він дійшов висновку, що "вакцина могла бути причетною" до появи ускладнень.
"Це буде дуже рідкісне ускладнення. Воно сталося і може повторитися знову", - вважає Співак.
Читайте такожABC News: Лікарі помітили, що коронавірус може впливати на мозокАле, на його думку, це не повинно стати причиною для людей відмовлятися від щеплень проти COVID-19. Гостра імунна тромбоцитопенія виникає, коли імунна система пацієнта атакує власні тромбоцити. Або ж імунітет може атакувати клітини в кістковому мозку, які виробляють тромбоцити. Сам COVID-19 може викликати таке захворювання у деяких пацієнтів. Досить довгий список лікарських речовин, таких як хінін і деякі антибіотики, може бути причиною гострої імунної торомбоцитопенії.
Доктор Співак називає таку реакцію "ідіосинкратичною". Це означає, що з нею стикаються окремі люди без будь-яких причин. Можливою причиною може бути невідомі генетичні особливості. Тож немає способу передбачити, в кого виникне таке ускладнення, а в кого ні.
Вакцини від Pfizer і Moderna: що про них відомо?
- 16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.
- Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.
- Компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.
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