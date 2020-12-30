В Ізраїлі стався другий смертельний випадок після вакцинації від коронавірусу / фото УНІАН
В Ізраїлі 88-річний чоловік помер через кілька годин після вакцинації проти COVID-19. Це вже другий випадок за останні кілька днів.
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
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В обох випадках медичні працівники спростовують інформацію, що смерть була пов'язана з вакцинами.
Медичний центр Університету Хадасса пояснив, що 88-річний чоловік страждав важким захворюванням. За даними Міністерства охорони здоров'я, 75-річний чоловік, який помер раніше, також страждав від серцевих нападів у минулому.
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Смерть після щеплення від коронавірусу
- 28 грудня в Ізраїлі чоловік помер від серцевого нападу після щеплення від коронавірусу вакциною компанії Pfizer.
- "Первинна перевірка не виявила зв'язку між нещасним випадком і вакциною", - заявили в МОЗ Ізраїлю.
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