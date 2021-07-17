Розробник не подав відповідну заявку в EMA.

Європейське агентство з лікарських засобів ще не отримало офіційного запиту на оцінку і дозвіл на продаж вакцини від коронавірусу індійського виробництва Covishield.

Про це пише The Print.

Щоби європейський регулятор дав оцінку на використання препарату, розробник вакцини повинен подати офіційний запит до EMA, яку агентство досі не отримало.

У EMA виданню The Print підтвердили відсутність заявки від розробників.

Читайте такожВакцина від Pfizer дає в 10 разів більше антитіл до COVID-19, ніж CoronaVac - науковціУ липні Європа запровадила систему COVID-паспортів для подорожей у країни блоку. Це документ, який підтверджує проходження повної вакцинації громадянами, щепленими схваленими EMA препаратами. Таким туристам в’їзд до країн на тлі пандемії значно спрощують.

Раніше Індійський інститут сироватки, який займається виробництвом Covishield, заявляв, що подав запит на схвалення EMA через свого партнера AstraZeneca, а відповідь отримає протягом місяця.

Індійською вакциною Covishield вакцинують й українців. Наразі МЗС домовляється щодо допуску вакцинованих цим препаратом громадян у ЄС, заявляв 2 липня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Він стверджував, що процедура триватиме протягом місяця.

А проте станом на початок липня сім країн Євросоюзу дозволили в'їзд мандрівникам, щепленим вакциною Covishield.

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Автор: Яна Ставська