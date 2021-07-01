Визнання вакцини CoviShield з'явилося на тлі повідомлень, що ця вакцина не підходить для цифрових зелених сертифікатів ЄС.

Сім країн-членів Євросоюзу визнаватимуть щеплення індійською вакциною CoviShield у тих осіб, які прибуватимуть з третіх країн.

Про це повідомляє BBC з посиланням на джерела.

Зокрема, Австрія, Німеччина, Словенія, Греція, Ірландія і Іспанія прийматимуть мандрівників, які відвідуватимуть ці країни, зробивши щеплення вакциною CoviShield.

Також такі країни Шенгенської зони як Ісландія і Швейцарія прийматимуть громадян інших країн з документами, які свідчитимуть про щеплення цією вакциною.

Окремо джерела повідомили, що Естонія визнаватиме у відвідувачів усі вакцини, дозволені в Індії.

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Раніше джерела повідомляли, що Індія не визнаватиме свідоцтва ЄС про вакцинацію, якщо Євросоюз не визнає аналогічні індійські сертифікати.

Визнання вакцини CoviShield з'явилося на тлі повідомлень, що ця вакцина не підходить для цифрових зелених сертифікатів ЄС, які наразі застосовуються лише для громадян Євросоюзу.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Щеплення почали робити саме вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові. В кінці березня Індія призупинила експорт вакцини CoviShield через високий внутрішній попит. За контрактом Україна повинна отримати ще 1,5 млн доз вакцини CoviShield. Очікується тільки дозвіл уряду Індії.

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Автор: Віталій Саєнко